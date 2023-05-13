FDA одобрило первый препарат от тревожности при болезни Альцгеймера

FDA одобрило первый препарат для купирования тревоги у пациентов с болезнью Альцгеймера. Сейчас в США пользуются немедикаментозными методами или назначают антипсихотики и антидепрессанты.

FDA одобрило brexpiprazole от Otsuka Pharmaceutical для лечения тревожности у пациентов с болезнью Альцгеймера. Это первый одобренный препарат для такого показания, сообщает Reuters.

Пациенты с болезнью Альцгеймера иногда проявляют признаки крайней агрессии или становятся беспокойными и тревожными, поскольку их мозг теряет способность справляться с внешними стимулами. Это состояние проявляется примерно у половины людей с деменцией при Альцгеймере и, как пишет Otsuka, связано с более ранним помещением в дома престарелых.

В настоящее время в США используют немедикаментозные методы или назначают антипсихотики и антидепрессанты не по прямому назначению.

Одобрение brexpiprazole основано на двух исследованиях, которые показали значительное улучшение в состоянии пациентов с болезнью Альцгеймера по сравнению с плацебо.

Brexpiprazole, разработанный Otsuka совместно с датским производителем лекарств Lundbeck, ранее был одобрен в США для лечения взрослых с большим депрессивным расстройством и шизофренией.

Николай Соколов

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