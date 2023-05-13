На счетах «Круга добра» скопилось больше 130 млрд рублей

В 2022 году фонд «Круг добра» потратил на закупку лекарств более 60 млрд руб. Это около 40% от общей суммы, имевшейся в распоряжении фонда в 2022 году. Остаток неиспользованных средств составил 131,3 млрд руб. Помимо не потраченных денег 2022 года сюда вошел также остаток 2021 года. Деньги размещены на счетах фонда в Федеральном казначействе. В «Круге добра» поясняют, что запас необходим.

Фонд «Круг добра» опубликовал отчет о работе в 2022 году. Согласно документу, в прошлом году лекарствами, медизделиями и медпомощью обеспечены 5214 детей. В перечне болезней, лечение которых обеспечивает фонд, насчитывается 59 нозологий.

На конец 2022 года в список лекарств, закупаемых фондом, вошли 52 МНН, а также семь наименований медицинских изделий. Стоимость лекарств, закупленных фондом в 2022 году, варьировалась от 1062,9 руб. до 100 млн руб. за упаковку.

За два года – 2021—2022 – на лечение подопечных «Круга добра» израсходовано 92,4 млрд руб., из них 61,4 млрд руб. в 2022 году. Еще больше денег осталось – 131,3 млрд руб. По итогам 2021 года – 44,2 млрд руб., в 2022-м – 87,1 млрд руб.

«Сумма средств от повышенной ставки налогообложения и направленных на реализацию основных задач фонда оказалась заметно выше прогноза. Но мы видим, что экспертный совет фонда постоянно расширяет перечни заболеваний, по которым оказывается помощь, перечни лекарственных препаратов, медицинских изделий, видов помощи. Схема финансирования рассчитана на то, чтобы фонд мог гарантировать исполнение уже взятых перед семьями с больными детьми обязательств. Заявки на помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями исполняются в полном объеме и должны быть также в полном объеме исполнены в будущем, вне зависимости от суммы ежегодных поступлений, колебаний курсов валют, изменения стоимости лекарственных препаратов», – прокомментировал глава фонда Александр Ткаченко.

С 2023 года фонд обеспечивает также детей из программы 14 ВЗН и в течение одного года подопечных фонда, которым исполнилось 18 лет.

Основная часть средств тратится на закупку лекарств. В 2022 году больше 40 млрд руб. израсходовано на закупку зарегистрированных лекарств и 20,6 млрд руб. – на незарегистрированные препараты. По словам Ткаченко, при переговорах с производителями и поставщиками фонду совместно с ФАС удалось сэкономить 11 млрд руб. за счет снижения цены.

Среди других расходов самыми крупными стали затраты на закупку медицинских изделий. За счет фонда покупают, например, раневые повязки для детей с буллезным эпидермолизом, эндопротезы при саркомах и др. За счет фонда оплачиваются высокотехнологичные медицинские процедуры. Как рассказал Александр Ткаченко, в частности, речь идет о новых методах кардиохирургии, рассматриваются шесть заявок на получение этой помощи.

Другие расходы фонда в 2022 году (млн руб.)