Сочетание блеомицина с онкопрепаратом может приводить к развитию острого миелоидного лейкоза

Минздрав рекомендовал актуализировать инструкции по медицинскому применению цитотоксического антибиотика блеомицин. Выяснилось, что одновременное применение блеомицина с другими противоопухолевыми препаратами может приводить к развитию острого миелоидного лейкоза и миелодиспластического синдрома.

Блеомицин может вызывать нарушения со стороны крови и лимфатической системы. Такая информация опубликована на сайте Минздрава. Согласно сообщению ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения», применение блеомицина в сочетании с другими противоопухолевыми препаратами может приводить к развитию острого миелоидного лейкоза и миелодиспластического синдрома. Также ведомство предлагает дополнить инструкцию антидепрессанта сертралин. Рекомендуется включить информацию о нарушении со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения. В число побочных действий добавят эозинофильную пневмонию.

Минздрав рекомендует внести новую информацию в раздел «Особые указания» для блеомицина и раздел «Побочное действие» – для сертралина.

Блеомицин – это цитостатик, применяющийся для терапии плоскоклеточных форм рака. Препарат выпускается в виде лиофилизата для приготовления раствора для инъекций. В Государственном реестре лекарственных средств зафиксировано шесть регудостоверений на лекарства с содержанием блеомицина. Одно из которых произведено в Японии, остальные в России.

Сертралин – мощный селективный ингибитор обратного захвата серотонина, применяется в качестве антидепрессанта у пациентов с 6 лет. В России зарегистрировано шесть торговых наименований с действующим веществом сертралин. Все они зарубежного производства. Среди них числятся «Золофт» от компании Viatris (США), «Асентра» от Krka (Словения) и некоторые другие.

Фото: Догузова Вероника

Вероника Догузова

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