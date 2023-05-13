Минздрав обещает обеспечить пациентов с ВИЧ препаратами

В Минздраве обещают обеспечить препаратами пациентов с ВИЧ, заявив, что ситуация находится на контроле. Ранее сообщалось, что для этого в 2023 году дополнительно необходимо минимум 20 млрд руб.

Лекарственное обеспечение ВИЧ-инфицированных пациентов, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, находится на контроле. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве.

«С учетом заключенных долгосрочных контрактов, возможности перераспределения лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерации пациенты, нуждающиеся в антиретровирусной терапии, будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами», – отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что с 2018 года финансирование программы антиретровирусной терапии увеличилось более чем на 10 млрд руб. – с 21,6 млрд до 31,7 млрд руб. При этом заключение контрактов на поставку лекарственных препаратов в пределах трехлетнего бюджетного цикла позволяет осуществлять закупку, в том числе на долгосрочный период (два и три года). Это позволяет экономить бюджетные средства и увеличивать объем закупки препаратов.

Ранее из доклада международной Коалиции по готовности к лечению стало известно, что в России для обеспечения пациентов с ВИЧ препаратами в 2023 году дополнительно необходимо минимум 20 млрд руб. По подсчетам коалиции, в 2022 году за счет государства закуплено лекарств для 592 906 человек, живущих с ВИЧ. Большая часть оплачена за счет федерального бюджета – 38,6 млрд руб., регионы потратили 3,8 млрд руб., федеральные медцентры – 0,14 млн руб., писал «ФВ».

Фото: racool_studio/ru.freepik.com

Артем Косенок

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