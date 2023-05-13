Минпромторг: дефектуры лекарственных препаратов нет

Дефицит лекарств в России отсутствует, несмотря на уход некоторых торговых наименований. Об этом в четверг сообщил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Галкин в кулуарах XI Петербургского международного юридического форума.

«Дефектуры лекарственных препаратов нет. Здравоохранение не подвержено санкциям, это подтверждается практически. Все компании как поставляют, так и производят. Есть несколько продуктов, которые увели, но они замещены вполне полноценно. Это не связано с санкциями, а скорее с технологиями и конкуренцией. На качестве лекарств это не отразилось, потому что они проверяются вне зависимости от территориальной принадлежности», – сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить в РФ резерв наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени, в частности в осенне-зимний период.

gxpnews