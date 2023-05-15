Страны G7 планируют создать фонд для борьбы с новыми инфекционными заболеваниями

Страны G7 провели встречу министров здравоохранения в Нагасаки (Япония), в ходе которой выделили несколько проблем, решением которых планируется заняться в ближайшее время. Так, среди прочего страны-участницы выступили за повышение доступности вакцин и лекарств для стран с низким и средним уровнем дохода.

«Необходимо создать международные сети закупок, чтобы обеспечить доставку лекарств в страны с низким и средним уровнем дохода и усилить готовность к кризисам», – говорится в созданной по итогам совещания резолюции.

Кроме того, в документе отмечается, что нынешний темп создания медикаментов, в том числе вакцин, неудовлетворительный. Страны G7 намерены работать над ускорением цикла от исследований и разработок до их ввода в оборот и закупок, «чтобы успеть отреагировать на следующий [возможный] кризис».

Также министры стран-участниц одобрили предложение рассмотреть вопрос о создании структуры для выделения средств для борьбы с новыми инфекционными заболеваниями, которые могут получить массовое распространение в будущем.

Ранее Всемирная медицинская ассоциация заявила, что рассматривает возможность создания общего резерва лекарств на уровне Европейского союза. По мнению председателя ассоциации Франка Ульриха Монтгомери, запас необходим ввиду растущего дефицита некоторых видов медикаментов.

gxpnews