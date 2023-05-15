Росстат: в апреле сильнее всего подорожали «Синупрет», «Фуросемид» и «Дротаверин»

В апреле рост цен на лекарства, которые не входят в перечень ЖНВЛП, составил в среднем 0,1%. Наиболее существенно в аптеках подорожали «Синупрет» (3,5%), «Афобазол» (1,8%), «Алмагель» (1,6%) и «Энтеросгель» (1%), следует из отчета Росстата об индексе потребительских цен за прошедший месяц.

На некоторые медикаменты не из списка ЖНВЛП цены снизились: «Метилурацил» (1,3%), валерианы экстракт (1,1%), «Цитрамон» (1%).

Цены на препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем за месяц снизились на 0,1%. Дешевле стали «Парацетамол» и «Фосфоглив» (на 1,3% оба), «Колекальциферол» (1,2%), «Цефтриаксон» и «Смекта» (на 1,1% оба). Подорожали «Фуросемид» (3,1%), «Дротаверин» (2,4%) и «Ксилометазолин» (0,7%).

В марте наблюдалась та же тенденция: удорожание препаратов на 0,1%. До этого в январе 2023 года цены выросли на 0,9%, а в феврале – на 0,3%.

gxpnews