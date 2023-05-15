Ассоциация ЕАЭС ведет борьбу с недобросовестным патентованием в фармпромышленности

Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) предлагает ограничить практику выдачи «вечнозеленых патентов» на оригинальные препараты. Представители ассоциации считают, что выдача таких патентов рациональна только в случае, если у препарата выявлены ранее не известные свойства.

Сейчас зарубежные игроки имеют право продлить срок действия первоначального патента, охраняющего действующее вещество, даже за счет несущественных изменений, таких как корректировка дозировки и способ применения. Это влечет за собой существование «вечных» патентов, что способствует снижению конкуренции на рынке и завышению цен.

«В условиях ужесточения санкционного давления и необходимости достижения технологического суверенитета в фармацевтической промышленности, по мнению участников АФПЕАЭС, требуется совершенствование подходов к оценке патентоспособности изобретений, относящихся к лекарственным средствам, в частности на основе анализа международного опыта», – говорится в письме. В качестве примера приведены Индия, Филиппины и страны Латинской Америки.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает допустимой принудительную передачу лицензий на производство защищенных патентами зарубежных инновационных лекарств в РФ. Сейчас некоторые иностранные предприятия не подают заявку на регистрацию после проведения КИ или вовсе отказываются от испытаний.

gxpnews