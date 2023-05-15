FDA одобрило японский препарат для облегчения проявлений климакса

FDA 12 мая одобрило пероральный препарат Veozah (fezolinetant) от японского производителя лекарств Astellas Pharma, который купирует вазомоторные симптомы у женщин после наступления менопаузы. Это, в частности, колебания температуры тела (приливы жара), ночная потливость, сообщает Reuters.

По оценкам экспертов Astellas, к 2025 году эти симптомы будут наблюдаться у 21 млн женщин в США. Сейчас для их купирования используется заместительная гормональная терапия и антидепрессант «Пароксетин», которые имеют множество побочных эффектов.

Veozah, к слову, тоже имеет один значительный побочный эффект: повышение уровня печеночных ферментов, или повреждение печени. Поэтому FDA просит людей, принимающих таблетки, проходить обследование. Плановые анализы крови должны проводиться каждые три месяца в течение первых девяти месяцев использования таблеток.

«Приливы жара в результате менопаузы могут быть серьезным физическим бременем для женщин и влиять на качество их жизни», – заявила директор управления FDA по редким заболеваниям, педиатрии, урологии и репродуктивной медицине Джанет Мейнард. Ожидается, что Veozah появится в аптеках в течение трех недель, сообщили в Astellas. Оптовая стоимость препарата составит $550.

Российская «Герофарм» имеет свое негормональное лекарство «Пинеамин» (лиофилизат) для облегчения течения климактерического синдрома, в том числе снижения выраженности вазомоторных симптомов (числа приливов), проявлений тревоги и депрессии. Это инъекционный препарат, стоимость которого составляет примерно 20 000 рублей (10 ампул).

gxpnews