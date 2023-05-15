Маркировка кресел-колясок станет обязательной с осени 2023 года

Регламент перехода к обязательной маркировке изложен в проектах Правил по индентификации кресел-колясок, который ведомство опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что система отслеживания станет обязательной с 1 сентября 2023 года. С этого момента участники рынка будут подавать данные в государственную информационную систему об обороте кресел-колясок для их регистрации. С 1 октября 2023 года для всех свежевыпущенных и ввезенных колясок маркировка станет обязательной. Для тех колясок, которые уже ввезли и находятся на таможенных процедурах, маркировку можно будет нанести до конца 2023 года.

До 31 августа 2024 года разрешен оборот кресел-колясок, которые были произведены или ввезены до начала дедлайна обязательной маркировки. Полноценно система маркировки и отслеживания заработает с 1 сентября 2024 года.

С июня 2019 по июнь 2021 года инвалидные коляски включены в добровольный эксперимент по маркировке, его результаты не раскрывались. Пилотный проект проводился в целях противодействия «незаконному производству и обороту кресел-колясок». Оператором системы выступал «Оператор-ЦРПТ».

В январе 2022 года правительство утвердило обязательную маркировку для кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям. Под маркировку должны были попасть кресла-коляски с ручным приводом и без механических устройств, а также электрические кресла-коляски с двигателем или иными механическими устройствами для передвижения (код ОКПД2 30.92.20 и коды ТН ВЭД ЕАЭС 8713 10 000 0 и 8713 90 000 0).

Предполагалось, что правило вступит в силу с 1 февраля 2023 года, однако в начале 2023 года ее старт отложили на неопределенный срок.

Фото: nntforum.ru

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