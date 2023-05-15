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Росстат сообщил о незначительном росте цен на лекарства в апреле

Росстат сообщил о незначительном росте цен на лекарства в апреле — их стоимость увеличилась на 0,1%. Препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дешевле на 0,1%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в апреле.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,1%. Сильнее всего подорожали:

  • синупрет — на 3,5%;
  • афобазол — на 1,8%;
  • алмагель — на 1,6%;
  • энтеросгель — на 1%;
  • эргоферон — на 0,8%;
  • кеторол экспресс и поливитамины — на 0,7%;
  • магне В6 — на 0,5%.

При этом снизились цены на такие препараты, как:

  • метилурацил — на 1,3%;
  • валерианы экстракт — на 1,1%;
  • цитрамон — на 1%;
  • левомеколь и таурин — на 0,9%;
  • валидол и йод — на 0,8%.
Не из Перечня ЖНВЛП сильнее всего в апреле подорожал синупрет
синупрет 3,5
афобазол 1,8
алмагель 1,6
энтеросгель 1,0
эргоферон 0,8
кеторол экспресс и поливитамины 0,7
магне В6 0,5
метилурацил −1,3
валерианы экстракт −1,1
цитрамон −1,0
левомеколь и таурин −0,9
валидол и йод −0,8
Динамика цен в апреле на некоторые препараты из списка ЖНВЛП, в % к марту
Источник: Росстат

Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дешевле на 0,1%. В том числе:

  • парацетамол и фосфоглив — на 1,3%;
  • колекальциферол (витамин D3) — на 1,2%;
  • цефтриаксон и смекта — на 1,1%;
  • амоксициллин с клавулановой кислотой и умифеновир (арбидол) — на 0,8%;
  • азитромицин, бисопролол и супрастин — на 0,7%;
  • эналаприл — на 0,6%;
  • амлодипин — на 0,5%.

При этом выросли цены на:

  • фуросемид — на 3,1%;
  • дротаверин (но-шпа) — на 2,4%;
  • ксилометазолин (галазолин) — на 0,7%;
  • панкреатин, аскорбиновая и ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 0,4%.
Из Перечня ЖНВЛП сильнее всего в апреле подорожал парацетамол
парацетамол 1,3
фосфоглив 1,3
колекальциферол 1,2
цефтриаксон 1,1
смекта 1,1
амоксициллин с клавулановой кислотой 0,8
умифеновир (арбидол) 0,8
азитромицин 0,7
бисопролол 0,7
супрастин 0,7
эналаприл 0,6
амлодипин 0,5
фуросемид −3,1
дротаверин (но-шпа) −2,4
ксилометазолин (галазолин) −0,7
панкреатин −0,4
аскорбиновая кислота −0,4
ацетилсалициловая кислота −0,4

Динамика цен в апреле на некоторые препараты из списка ЖНВЛП, в % к марту
Источник: Росстат

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали корригирующие очки — на 0,3%. Одновременно снизились цены на такие товары, как:

  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 1,5%;
  • бинты — на 1%;
  • аппараты для измерения артериального давления электронные — на 0,9%;
  • вата отечественная — на 0,5%.
Среди медизделий сильнее всего в апреле подорожали корригирующие очки
корригирующие очки 0,3
термометры медицинские безртутные (галинстановые) −1,5
бинты −1,0
аппараты для измерения артериального давления электронные −0,9
вата отечественная −0,5

Динамика цен в апреле на некоторые медицинские товары и перевязочные материалы, в % к марту
Источник: РосстатАртем

Косенок
pharmvestnik

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15 мая, 2023 | Просмотров: 73