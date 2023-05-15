Правительство сняло запрет на вывоз из России тонометров и стоматологических боров «Микроген» не может зарегистрировать цену на БиоГам из-за разногласий с ФАСом » Росстат сообщил о незначительном росте цен на лекарства в апреле Росстат сообщил о незначительном росте цен на лекарства в апреле — их стоимость увеличилась на 0,1%. Препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дешевле на 0,1%. Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в апреле. Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,1%. Сильнее всего подорожали: синупрет — на 3,5%;

афобазол — на 1,8%;

алмагель — на 1,6%;

энтеросгель — на 1%;

эргоферон — на 0,8%;

кеторол экспресс и поливитамины — на 0,7%;

магне В 6 — на 0,5%. При этом снизились цены на такие препараты, как: метилурацил — на 1,3%;

валерианы экстракт — на 1,1%;

цитрамон — на 1%;

левомеколь и таурин — на 0,9%;

валидол и йод — на 0,8%. Не из Перечня ЖНВЛП сильнее всего в апреле подорожал синупрет

синупрет 3,5

афобазол 1,8 алмагель 1,6 энтеросгель 1,0 эргоферон 0,8 кеторол экспресс и поливитамины 0,7 магне В6 0,5 метилурацил −1,3 валерианы экстракт −1,1 цитрамон −1,0 левомеколь и таурин −0,9 −0,8

Динамика цен в апреле на некоторые препараты из списка ЖНВЛП, в % к марту

Источник: Росстат валидол и йод Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дешевле на 0,1%. В том числе: парацетамол и фосфоглив — на 1,3%;

колекальциферол (витамин D 3 ) — на 1,2%;

) — на 1,2%; цефтриаксон и смекта — на 1,1%;

амоксициллин с клавулановой кислотой и умифеновир (арбидол) — на 0,8%;

азитромицин, бисопролол и супрастин — на 0,7%;

эналаприл — на 0,6%;

амлодипин — на 0,5%. При этом выросли цены на: фуросемид — на 3,1%;

дротаверин (но-шпа) — на 2,4%;

ксилометазолин (галазолин) — на 0,7%;

панкреатин, аскорбиновая и ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 0,4%. Из Перечня ЖНВЛП сильнее всего в апреле подорожал парацетамол

парацетамол 1,3 фосфоглив 1,3 колекальциферол 1,2 цефтриаксон 1,1 смекта 1,1 амоксициллин с клавулановой кислотой 0,8 умифеновир (арбидол) 0,8 азитромицин 0,7 бисопролол 0,7 супрастин 0,7 эналаприл 0,6 амлодипин 0,5 фуросемид −3,1 дротаверин (но-шпа) −2,4 ксилометазолин (галазолин) −0,7 панкреатин −0,4 аскорбиновая кислота −0,4 −0,4 Динамика цен в апреле на некоторые препараты из списка ЖНВЛП, в % к марту

Источник: Росстат ацетилсалициловая кислота Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали корригирующие очки — на 0,3%. Одновременно снизились цены на такие товары, как: термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 1,5%;

бинты — на 1%;

аппараты для измерения артериального давления электронные — на 0,9%;

вата отечественная — на 0,5%. Среди медизделий сильнее всего в апреле подорожали корригирующие очки

корригирующие очки 0,3 термометры медицинские безртутные (галинстановые) −1,5 бинты −1,0 аппараты для измерения артериального давления электронные −0,9 −0,5 Динамика цен в апреле на некоторые медицинские товары и перевязочные материалы, в % к марту

Источник: Росстат Артем вата отечественная Косенок

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