Росстат сообщил о незначительном росте цен на лекарства в апреле — их стоимость увеличилась на 0,1%. Препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дешевле на 0,1%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в апреле.
Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,1%. Сильнее всего подорожали:
- синупрет — на 3,5%;
- афобазол — на 1,8%;
- алмагель — на 1,6%;
- энтеросгель — на 1%;
- эргоферон — на 0,8%;
- кеторол экспресс и поливитамины — на 0,7%;
- магне В6 — на 0,5%.
При этом снизились цены на такие препараты, как:
- метилурацил — на 1,3%;
- валерианы экстракт — на 1,1%;
- цитрамон — на 1%;
- левомеколь и таурин — на 0,9%;
- валидол и йод — на 0,8%.
- парацетамол и фосфоглив — на 1,3%;
- колекальциферол (витамин D3) — на 1,2%;
- цефтриаксон и смекта — на 1,1%;
- амоксициллин с клавулановой кислотой и умифеновир (арбидол) — на 0,8%;
- азитромицин, бисопролол и супрастин — на 0,7%;
- эналаприл — на 0,6%;
- амлодипин — на 0,5%.
При этом выросли цены на:
- фуросемид — на 3,1%;
- дротаверин (но-шпа) — на 2,4%;
- ксилометазолин (галазолин) — на 0,7%;
- панкреатин, аскорбиновая и ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 0,4%.
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 1,5%;
- бинты — на 1%;
- аппараты для измерения артериального давления электронные — на 0,9%;
- вата отечественная — на 0,5%.