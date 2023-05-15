Правительство сняло запрет на вывоз из России тонометров и стоматологических боров

С тонометров, стоматологических боров и ряда других медизделий снят запрет на вывоз их из страны. Правила будут действовать до конца декабря 2023 года.

Правительство сняло запрет на вывоз из России тонометров и стоматологических боров, а также с ряда другой медтехники. Соответствующее постановление № 715 от 06.05.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения вносятся в постановления № 311 и № 312.

В позиции, классифицируемой кодом 9018 ТН ВЭД ЕАЭС (приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения), запрет на вывоз снимут (постановление № 311) со следующих кодов:

9018 49 100 0 (боры, диски, наконечники и щетки для использования в бормашинах);

9018 90 100 0 (инструменты и оборудование для измерения кровяного давления).

Из позиции 9021 (приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности) исключены:

9021 21 (зубы искусственные);

9021 29 000 (зубы искусственные и стоматологические соединительные детали: прочие);

9021 39 900 0 (прочие).

Также из позиции 9030 (осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений) исключены:

9030 31 000 0 (приборы измерительные универсальные без записывающего устройства);

9030 84 000 9 (прочие).

Из-под действия постановления № 312 из позиции 9018 исключены следующие коды:

9018 49 100 0 (боры, диски, наконечники и щетки для использования в бормашинах);

9018 90 100 0 (инструменты и оборудование для измерения кровяного давления).

При этом в постановление № 312 в позицию 9021 добавлены:

9021 10 100 0 (приспособления ортопедические);

9021 10 800 (шины и прочие приспособления для лечения переломов);

9021 31 000 0 (суставы искусственные);

9021 39 100 0 (глазные протезы);

9021 50 000 0 (кардиостимуляторы, кроме частей и принадлежностей);

9021 90 100 0 (части и принадлежности к слуховым аппаратам);

9021 90 900 9 (прочие).

В марте 2022 года правительство утвердило перечень товаров, в отношении которых вводится временный запрет на вывоз из страны. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая. Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий.

Изначально запрет должен был продлиться до конца декабря 2022 года, однако в октябре его продлили до конца 2023 года. В марте этого года Минэкономразвития предложило обновить перечень запрещенных к вывозу медизделий.

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Артем Косенок

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