В Пензе суд вновь рассмотрит дело о банкротстве сети аптек «Фармация»

В Пензе суд вновь рассмотрит дело о банкротстве аффилированной с Борисом Шпигелем сети аптек «Фармация». Иск был подан банком «Санкт-Петербург».

В Пензе вновь рассмотрят дело о банкротстве сети аптек «Фармация», аффилированной с основателем «Биотэка» Борисом Шпигелем. Такая информация опубликована в электронной картотеке Арбитражного суда Пензенской области. Истец — банк «Санкт-Петербург».

В декабре 2022 года банк подал к ОАО «Фармация» иск о банкротстве. В конце января Арбитражный суд Пензенской области отказал во введении наблюдения в отношении аптечной сети, и заявление о признании должника банкротом было оставлено без рассмотрения. Однако в апреле 11-й Арбитражный апелляционный суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. Судебное заседание назначено на 28 июня.

По данным «СПАРК» на II квартал 2022 года, в числе бенефициаров «Фармации» указаны Евгения Шпигель (11,44% уставного капитала) и ООО «Интермедфарм» (72,91%). Последняя компания также принадлежит Шпигель. Выручка аптечной сети по итогам прошлого года составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль – 52,5 млн руб.

В начале марта Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в «Биотэке». Среди кредиторов указаны банк «Санкт-Петербург», ООО «Востокинвестпроект», ООО «Эллара», «Промомед ДМ», Инспекция ФНС № 13 по городу Москве. В январе правопреемником «Эллары» по делу о банкротстве стал «Биофарм». Всего в 2022 году контрагенты «Биотэка» подали к компании иски в общей сложности на 1,1 млрд руб., писал «ФВ».

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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