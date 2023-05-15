В инструкции трех препаратов добавлены новые побочные действия

Новые побочные действия будут внесены в инструкции гипогликемических препаратов, а также лекарства для терапии рассеянного склероза. Среди производителей лекарств числятся Novo Nordisk и AstraZeneca.

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкции по медицинскому применению трех препаратов. По новой информации семаглутид и эксенатид могут вызывать холангит и холестатическую желтуху. А в инструкцию диметилфумарата добавят целый ряд побочных действий.

Такая информация опубликована на сайте Минздрава 15 мая. Согласно письму ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» гипогликемические препараты семаглутид и эксенатид могут вызывать холангит и холестатическую желтуху.

Также будут обновлены инструкции всех лекарств, в состав которых входит действующее вещество диметилфумарат. Средство применяется для лечения рассеянного склероза. Выяснилось, что препарат способен вызывать нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, кожи и подкожных тканей, а также серьезные оппортунистические инфекции.

Все изменения Минздрав рекомендует внести в раздел «Побочное действие».

Семаглутид и эксенатид относятся к аналогам глюкагоноподобного пептида-1. Лекарства с этими МНН предназначены для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа для гликемического контроля. В Государственном реестре лекарственных средств зафиксировано два бренда с содержанием семаглутида («Оземпик» и «Ребелсас») от компании Novo Nordisk. Эксенатид входит в состав лекарства «Баета» от AstraZeneca.

Диметилфумарат — иммуномодулятор, показан для лечения взрослых пациентов с рецидивирующим ремиттирующим рассеянным склерозом. В России зарегистрировано пять торговых наименований с действующим веществом диметилфумарат. Одно из них от зарубежной компании Biogen, остальные производятся в России.

Ранее «ФВ» сообщал, что поставки препарата «Оземпик» в Россию прекратятся в декабре 2023 года.

Вероника Догузова

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