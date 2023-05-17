Британская Колумбия отклонила коллективный иск против GSK

Верховный суд Британской Колумбии отклонил коллективный иск по делу Dussiaume v. Sandoz Canada Inc против ЛП GSK Zantac (МНН ранитидин), сославшись на отсутствие доказательств связи между ЛП и возникновением онкологических заболеваний.
Суд заявил: «Доказательств того, что ранитидин и Н-нитрозодиметиламин связаны с повышенным риском развития рака, не предоставлено, также доказательства того, что препараты вызывают рак у людей, отсутствуют, истец не смог поднять добросовестный судебный вопрос относительно причиненного вреда, к которому ведут приемы ранитидина».
Ранее Bloomberg писал, что GSK почти полвека скрывала данные о том, что лекарство от язвы желудка и изжоги Zantac может стать причиной появления онкологических заболеваний.
По данным агентства, первые результаты исследований появились еще в 1978 году. Компания скрыла результаты этих исследований и не стала отзывать препарат из аптек, несмотря на предупреждения как собственных специалистов, так и независимых исследователей.
Препарат начали отзывать из аптек только в 2019 году, когда выяснилось, что он содержит высокий уровень канцерогенов, причем дело не в случайном попадании его в некоторые партии. Источником было само действующее вещество препарата – ранитидин. Производители Zantac и регуляторы по всему миру отозвали препарат из продажи, а весной 2020 года FDA вообще запретило его продажи.
Однако, несмотря на большое количество исков против производителя ЛП по всему миру, суды отклоняют их из-за недостатка данных. Так, в 2020 году суд Флориды отклонил иск, сославшись на то, что «в научном сообществе нет признания статистически значимой связи между ранитидином и раком». Таким образом, суд встал на сторону компании, которая указывает, что три года обширных исследований, включая 13 рецензируемых исследований, показали отсутствие доказательств того, что Zantac (ранитидин) увеличивает риск любого заболевания, в том числе рака.