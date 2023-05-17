«Протек» возглавил рейтинг фармдистрибьюторов по итогам первого квартала 2023 года

Группа компаний «Протек» с оборотом 76,8 млрд рублей заняла первое место в рейтинге крупнейших фармдистрибьюторов России по итогам первого квартала 2023 года, составленном DSM Group. Доля на рынке – 13,6%.

С незначительным отставанием после «Протека» идет «Катрен» (76,7 млрд рублей, доля рынка – 13,5%), далее – «Пульс» (72 млрд; 12,7%), который возглавлял аналогичный рейтинг в 2022 году.

Завершают пятерку лидеров рейтинга «Гранд Капитал» (38,2 млрд рублей; 6,8%) и «Р-Фарм» (34,5 млрд рублей; 6,1%). Общий объем российского фармрынка за первые три месяца года в ценах дистрибьюторов составил 566 млрд рублей, что на 12% ниже, чем в первом квартале 2022 года.

«Динамика рынка в текущем году во многом определяется факторами, которые влияли на показатели в прошлом году. Высокая выручка аптек в первом квартале 2022 года была обусловлена сначала очередной волной коронавирусной инфекции с одним из самых высоких уровней инфицированных за два года (штамм омикрон), а затем ажиотажем, связанным с началом специальной военной операцией и введением экономических санкций, в результате чего потребитель „запасался” дорогостоящими импортными препаратами длительного спроса», – считают аналитики DSM Group. В результате коммерческий сегмент показал высокую отрицательную динамику -17% (в оптовых ценах).

Ранее DSM Group поделилась прогнозом на ближайшие годы, согласно которому в 2023 году фармрынок России может вырасти на 5,8% по сравнению с 2022 годом (до 2,7 трлн рублей), а в 2024 году – на 5,5% по сравнению с 2023 годом (до 2,9 трлн рублей).

gxpnews