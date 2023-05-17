Как долго фарма останется консервативной отраслью?

Есть несколько стереотипов о фарме, и особенно о коммерческом рынке лекарств, которые, можно сказать, «высечены в камне». Один из них: фарминдустрия консервативна, инертна и стабильна. Здесь происходят те же процессы, что и пять лет назад, у игроков рынка все те же приоритеты. Второй – фармрынок серьезно отстает в развитии относительно, к примеру, FMCG. Но так ли это на самом деле?

Когда слышу о том, что фармотрасль испытывает недостаток новых технологий и медленно движется вперед, я улыбаюсь. Почему? Да потому что на самом деле мы используем множество технологий и находимся в постоянном поиске нового, но нам приходится действовать крайне аккуратно, поскольку наш бизнес несет в том числе и социальную миссию, поэтому, внедряя инновации, мы всегда должны придерживаться принципа «Не навреди».

Аптечная розница еще много лет назад начала искать возможности оптимизации процессов. Например, в нескольких аптеках сети, в которой я тогда работала, были установлены роботы, они обеспечивали приемку и подачу всего аптечного ассортимента. Однако, во-первых, стоимость робота была очень высокой, а, во-вторых, далеко не все упаковки робот мог распознать, и без человеческого фактора процесс все равно не работал корректно, поэтому данный механизм не удалось масштабировать. Еще один инструмент – электронные очереди. Даже в FMCG с трудом можно представить себе внедрение такого механизма, а фарма его апробировала.

Давайте вспомним, как развивалось ecom-направление. Мне кажется, что интернет-аптека зародилась раньше, чем появились аналогичные проекты у FMCG. Мы запускали этот проект, а большинство считало это безумием, не веря, что люди променяют каменные аптеки на онлайн-заказ. Но уже тогда были игроки, которые понимали, что за этим будущее, и, если фарма не изменится сама, ее неизбежно заставит измениться потребитель. И что мы видим сейчас? В фарме появился полноценный рынок ecom со своими лидерами и конкурентной борьбой.

Безусловно, фарма не может не учитывать общие тренды потребительского поведения. Меняется потребитель, обновляется отрасль, уходят легендарные компании, на их место приходят новые лидеры, прогрессивные и технологичные, с абсолютно другим пониманием развития отрасли, для которых фарма – лишь небольшая часть бизнеса. Они привносят в отрасль принципиально новые технологии, за которыми мы все сейчас пристально наблюдаем.

С другой стороны, фармотрасль действительно выглядит как сложившийся рынок с понятными трендами, объемами, группами товаров и все еще с прежними лидерами. Нам всем очень страшно ошибиться, что-то «сломать». Однако в мире и в нашей стране постоянно что-то происходит, и нам приходится реагировать – предугадывать дефициты, следить за новыми вирусами и болезнями, учитывать меняющиеся требования потребителей. И как только портрет покупателя начнет радикально меняться, уходить от привычного «женщина 45+, покупающая лекарства для себя и всей семьи» (а он будет меняться, хотя бы из-за растущей доли ecom в выручке сетей), нам надо будет бежать максимально быстро, и во многих аспектах быстрее других отраслей.

В завершение могу сказать, что мы постоянно в поиске технологий, как правило, результативных, но при этом недорогих. Технологии могут быть и дорогими, но тогда они должны показывать высокую эффективность и быстро окупаться. Таких примеров пока не очень много. Но мы не отчаиваемся, смотрим на другие страны, придумываем сами, объединяем идеи развития своих компаний и всей фармы.

Кстати, давайте представим, как может выглядеть фарма будущего. Я вижу это примерно так. Искусственный интеллект ставит диагноз по симптомам и результатам анализов, выдает электронный рецепт, который сразу же «улетает» в аптеку, где изготавливается лекарство строго по рецепту для конкретного потребителя, а робот- доставщик с нужным температурным режимом осуществляет доставку. За прилавками (если они еще останутся) консультируют «голограммные» провизоры. У каждого из нас с вами есть чипы здоровья, по которым отслеживается наше состояние, и опять же – искусственный интеллект рекомендует профилактику. Качество жизни растет, только единственной ценностью человека и общества в целом остается эмоциональный интеллект. Вы верите в такую картину?

gxpnews