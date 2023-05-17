RAEX впервые назвал лучшие вузы с направлением «фармация»

Агентство RAEX назвало лучшие вузы с направлением «фармация». В тройку лидеров попали Сеченовский университет, МГУ имени М.В. Ломоносова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова. Рейтинг учебных заведений, в которых есть направление «фармация», выходит впервые.

Агентство RAEX составило предметный рейтинг высших учебных заведений с направлением «фармация» (имеется в распоряжении «ФВ»). Лидером стал Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, набравший 100 баллов. На втором месте – МГУ имени М.В. Ломоносова (86,17 балла), тройку лидеров замыкает Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (76,31).

Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета: образовательной, научной, общественной. В него попадают заведения, которые обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие. В предметную область «фармация» входят такие направления подготовки, как «промышленная фармация» и «фармация». Оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, объем финансирования, результаты студенческих олимпиад, количество массовых онлайн-курсов, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура), количество защит диссертаций, удельный вес внебюджетных источников в общем объеме затрат на научные исследования и разработки, вклад вуза в подготовку кадров для региона и т.д. Подробная методика и полная версия рейтинговых таблиц размещены на сайте рейтинговой группы RAEX: www.raex-rr.com.

Агентство RAEX во второй раз публикует предметные рейтинги вузов России. В новом выпуске количество охваченных предметных областей увеличилось до 35 направлений: математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальных и гуманитарных наук, а также педагогика, медицина и сельское хозяйство. Рейтинг по направлению «фармация» выходит впервые. Всего в списки лучших вошли 164 вуза из 42 регионов страны.

Место, 2023 год Название вуза Балл 1 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 100 2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 86,17 3 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 76,31 4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 60,77 5 Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России 58,75 6 Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России 54,5 7 Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России 53,19 8 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 51,12 9 Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России 50,78 10 Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России 49,92

TOP3 рейтинга вузов в сфере «медицина» за год не претерпел никаких изменений: возглавляет рейтинг Сеченовский университет, второе место занимает Университет им. Пирогова, третье — МГУ им. Ломоносова, пишет «Медицинский вестник».

Фото: prostooleh/www.freepik.com

Артем Косенок

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