Суд подтвердил право продавцов Wildberries не исполнять закон о рекламе в карточках товара

Московское УФАС считает, что карточка товара на маркетплейсе не подпадает под действие закона о рекламе. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил позицию регулятора. Продавцы электронных площадок могут безнаказанно пользоваться чужими товарными знаками.

Обладатель исключительных прав на товарный знак «Безорнил» — компания «ФармКомм» обнаружила, что на маркетплейсах по запросу «безорнил» в поиске появляются страницы продавцов, никак не связанных с этим средством. В карточках некоторых товаров указано, что они «лучше безорнила». Компания обратилась к руководству Wildberries, а когда это не помогло, то пожаловалась в столичное УФАС на недобросовестную конкуренцию и нарушения закона о рекламе. Однако отстоять свои права ей не удалось.

Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Москвы признали правоту УФАС. Ни суды, ни регулятор не увидели нарушений в том, что продавцы маркетплейса используют чужие товарные знаки.

Екатерина Погонцева

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