Bayer пытается заблокировать выход на рынок дженерика ривароксабана

Иск подан в марте 2023 года, следующее заседание назначено на 4 июля.

Российский патент на оригинальный Ксарелто от Bayer действует до 4 декабря 2024 года.

«Медисорб» зарегистрировал Ривароксабан Медисорб в июле 2022 года и уже в конце года ввел в оборот шесть серий дженерика, следует из данных Росздравнадзора. По данным Headway Company, дженерик от «Медисорба» закупался в 2022 году госаптеками на 120 тысяч рублей и не закупался в первом квартале 2023 года. Как писал «Коммерсантъ», «Медисорб» зарегистрировал предельную цену на свой ривароксабан в пять раз ниже оригинальной – 20 рублей за таблетку.

Но на госторгах закупался ривароксабан не только от «Медисорба». Дженерики зарегистрированы у шести компаний. В 2022 году госзаказчики закупили также ривароксабан от «Алиум» и Березовского фармацевтического завода, но они в оборот не вводились.

Bayer уже судился с Березовским фармацевтическим заводом, зарегистрировавшим в 2021 году Ривароксабан Лекас. Поводом послужил как раз контракт на поставку дженерика госзаказчику. Разбирательство в Арбитражном суде Свердловской области завершилось в апреле 2023 года мировым соглашением. Березовский фармзавод обязался не готовить ко вводу в оборот Ривароксабан Лекас до истечения срока действия патента на Ксарелто. Нарушение этого пункта соглашения грозит заводу штрафом в 1 млн рублей за каждый случай. А если предприятие будет участвовать со своим дженериком в госторгах, то выплатит Bayer двойную стоимость введенного в оборот препарата.

Ривароксабан – антикоагулянт, применяющийся также при лечении COVID-19. По данным Headway Company, в 2022 году госзаказчики закупили ривароксабан на сумму 13,1 млрд рублей.