«Протек» приобрел 44,7% в производителе фармсубстанций «Активный компонент»

Принадлежащее «Протеку» ООО «Анвилаб» в марте 2023 года стало владельцем 19,6-процентной доли в ООО «Вега», а в мае довело ее до 44,7%. «Вега» – материнская компания «Активного компонента», пояснили Vademecum в компании. До сделки «Вега» принадлежала самому «Активному компоненту» и его основателям Александру Семенову и Зиевуддину Ходжаеву. Сейчас у «Активного компонента» – 41% в «Веге», у Семенова – 7,9%, у Ходжаева – 6,4%.

«Мы сейчас будем запускать совместно с нашим партнером семь новых проектов, там сумма достаточно приличная – порядка 2,7 млрд рублей инвестиций. И один из этих проектов как раз строительство завода «грязной» химии, завода интермедиатов», – сообщил президент «Активного компонента» Александр Семенов на Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко.

По его словам, совместно компании будут «дальше уходить в процесс синтеза». Если до начала СВО интермедиаты и другое сырье для субстанций поставлялись из Китая и Индии, то сейчас «мы какие-то вещи получить не можем, а если можем, то по высокой стоимости», пояснил Семенов.

Партнерство с «Протеком», по словам Семенова, позволит «Активному компоненту» «двигаться к получению добавленной стоимости от продажи позиций полного цикла». Рентабельность производителей фармсубстанций снижается, особенно после падения продаж противоковидных, противогриппозных и противовирусных препаратов, говорит Семенов. Такие предприятия находятся в самом начале производственной цепочки. В более выгодном положении находятся производители субстанций, встроенные в вертикально интегрированные холдинги. «Мы тоже идем по этому пути. Мы вошли в этом году в партнерство с группой компаний «Протек» и очень довольны развитием наших взаимоотношений. Соответственно, мы будем двигаться к добавленной стоимости именно продажи позиций полного цикла. Потому что, на мой взгляд, именно в этом глобальная стратегическая перспектива увеличения рентабельности», – рассказал Семенов.

В группу «Протек» входят производители дженериков «Рафарма» и «Сотекс». Группа начала диверсифицировать производственное подразделение в 2023 году. Помимо «Активного компонента», «Протек» приобрел в феврале производителя фармсубстанций «Бион», имеющего завод в Калужской области. «Бион» принадлежал совладельцу крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаилу Шелкову. В «Протеке» объясняли, что развитие производства субстанций позволит группе снизить зависимость от импортных АФС в текущих рыночных условиях.

В 2018 году в «Активный компонент» инвестировал фонд «Эльбрус Капитал». Тогда же в капитал «Веги» зашла кипрская Setrules Investments, но в конце 2022 года вышла из числа совладельцев компании. Доля Setrules Investments перешла самому АО «Активный компонент». Выручка АО в 2022 году составила 2,95 млрд рублей, чистый убыток – 53,3 млн рублей.

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