Компания «Р-Фарм» впервые представила результаты исследований олокизумаба в Дубае

Группа компаний «Р-Фарм» представила два доклада по результатам исследований собственного оригинального препарата «Артлегиа» (олокизумаб) ведущим ревматологам Объединенных Арабских Эмиратов и всего Ближневосточного региона на ежегодном конгрессе Эмиратской ассоциации ревматологов ESR Annual Meeting 2023, завершившемся в Дубае.

Научные доклады, представленные в постерном формате, были посвящены результатам исследовательских программ CREDO 2 и CREDO 3, в рамках которых изучалась эффективность и безопасность олокизумаба у пациентов с ревматоидным артритом, недостаточно контролируемым терапией метотрексатом или ингибиторами фактора некроза опухоли-альфа.

Эффективность и безопасность олокизумаба подтверждена в рамках масштабной международной программы клинических исследований третьей фазы CREDO, в которой приняли участие свыше 2440 пациентов из 19 стран мира.

Новые данные по разработке «Р-Фарм», полученные в результате исследовательских программ, презентуются на ведущих международных мероприятиях в области ревматологии, в частности Американской коллегии ревматологов (ACR), в Европейском альянсе ассоциаций ревматологов (EULAR), Британском обществе ревматологов (BSR) и других, начиная с 2019 года и по настоящее время.

«Участие „Р-Фарм” в ESR и представление специалистам успешных результатов программы CREDO – важный шаг для реализации глобальной стратегии группы компаний по выводу олокизумаба на международный рынок. Арабские Эмираты, как и страны Персидского залива, представляют собой важное направление, и сотрудничество с ними позволит расширить доступ к современной высокоэффективной терапии ревматоидного артрита, а также существенно повысит качество оказания медицинской помощи тысячам пациентов», – подчеркнула вице-президент «Р-Фарм» по развитию собственных брендов Кира Иванова.

«Партнерство со странами Персидского залива на сегодняшний день остается одним из ключевых направлений для группы компаний „Р-Фарм”. Высокий интерес со стороны представителей ревматологического сообщества Объединенных Арабских Эмиратов к результатам исследования в очередной раз подтверждает высокий потенциал развития препарата на международных рынках», – отметила директор «Р-Фарм» по экспорту в страны СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки и продвижению вакцин медицинской дирекции Эльвира Мухаметшина.

gxpnews