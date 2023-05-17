«Генериум» будет поставлять препараты в ряд стран Ближнего Востока

Российский разработчик биотехнологических лекарств «Генериум» будет поставлять свою продукцию в ряд стран Магриба и Ближнего Востока (регион MENA). Соответствующие договоренности достигнуты в ходе 12-й Ежегодной инвестиционной встречи в Абу-Даби (Annual Investment Meeting), передает РИА Новости.

«Мы предлагаем высококонкурентные препараты для лечения редких заболеваний, которые в состоянии производить [всего] две-три компании в мире. Итогом сегодняшних переговоров являются прямые договоренности о расширении поставок биотехнологических препаратов российского производства в ряд стран региона MENA», – заявил вице-президент компании Дмитрий Кудлай.

В конце 2022 года экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предприятию «Генериум-Некст», принадлежащему АО «Генериум», заем на сумму 2 млрд рублей по программе «Приоритетные проекты». Средства предназначены для строительства завода по производству препаратов для лечения астмы и редких заболеваний.

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