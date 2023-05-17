В 2022 году «Круг добра» потратил только треть от своих доходов

К концу 2023 года государственный фонд «Круг добра» может накопить излишек средств в размере нескольких десятков миллиардов рублей. По итогам 2022 года его расходы составили только треть (61,5 млрд рублей) от суммы поступлений из федерального бюджета и переходящих остатков предыдущих лет (в совокупности 192,6 млрд рублей), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет фонда.

Бюджет фонда формируется из средств, взимаемых с помощью дополнительного налога с лиц с высокими зарплатами (свыше 5 млн рублей в год). В 2022 году фонд получил 148,5 млрд рублей. К этой сумме прибавился профицит с 2021-го – 44 млрд рублей (всего в том году фонд получил 75 млрд рублей).

По мнению экспертов, наличие большого профицита необходимо ввиду регулярного расширения перечня заболеваний, с которыми люди до 19 лет могут стать подопечными фонда. Сейчас в списке 71 нозология – для лиц с этими диагнозами «Круг добра» закупает препараты и медизделия и оплачивает им медицинскую помощь.

gxpnews