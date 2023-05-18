Мантуров рассказал о грядущих изменениях в сфере таможенно-тарифного регулирования

В апреле 2022 года Правительство РФ обнулило ввозные таможенные пошлины на 1310 товарных позиций в нескольких отраслях, включая фармацевтическую. Это позволило, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, сбалансировать рынок и не допустить роста цен на продукцию. Позднее мера была продлена в отношении 370 товарных позиций, но в 2024 году решено отказаться от массового применения этого механизма.

«Сейчас мы отошли от практики „пакетного” принятия решений об обнулении пошлин и движемся в сторону повышения таможенного тарифа, что позволит предоставить нашим производителям продукции высокого передела максимальную тарифную защиту по тем категориям, где освоено собственное производство», – заявил Мантуров в интервью ТАСС.

Тем не менее, уточнил чиновник, сам механизм обнуления пошлин сохранится, но «только по тем группам товаров и по той номенклатуре, в которой будет сохраняться потребность в насыщении рынка».

В феврале 2023 года Союз профессиональных фармацевтических организаций предложил продлить срок действия нулевых таможенных пошлин для ввоза фармпродукции на территории ЕАЭС. Возврат к обычным ставкам таможенных пошлин, по мнению авторов письма, направленного Минпромторгу, может отразиться на цене лекарств и сделает часть поставок нерентабельной.

gxpnews