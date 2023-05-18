Строительство фармзавода «Авексимы» в Солнечногорске начнется в 2024 году

Первый этап строительства завода фармкомпании «Авексима», который расположится на территории индустриального парка «Есипово» в подмосковном Солнечногорске, намечен на 2024-2025 годы. Комплекс площадью 60 000 кв. м будет включать лаборатории, производственный цех и складское помещение, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На первом этапе строительства объем инвестиций составит 3 млрд рублей, а всего на реализацию проекта планируется направить не менее 6,5 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию предприятие займется разработкой и производством препаратов, в том числе антибиотиков и противоопухолевых.

«Авексима» – один из крупнейших российских производителей активных фармсубстанций и готовых лекарственных средств, который работает на мощностях старейших фармацевтических заводов: Ирбитского химико-фармацевтического завода в Свердловской области и «Авексима Сибирь» в Кемеровской области. О планах по созданию завода с нуля в Московской области было заявлено еще в 2017 году.

gxpnews