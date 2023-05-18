Solopharm увеличила производственные мощности на 30%

Компания Solopharm запустила в Санкт-Петербурге два новых производственных участка на заводах по изготовлению жидких лекарственных форм и БАД, вложив в проекты 2 млрд рублей. В результате производственные мощности увеличены на 30%, сообщается на сайте компании.

На участках площадью 1100 и 1200 кв. м реализовано шесть высокопроизводительных и автоматизированных линий. Теперь Solopharm сможет ежегодно выпускать 60 млн упаковок офтальмологических, урологических, неврологических и других лекарств и около 105 млн БАД в форме капсул и стиков.

В конце 2021 года Solopharm сообщала о планах запустить в Санкт-Петербурге завод-трансформер, способный менять конструкцию помещений в процессе эксплуатации. По проекту предприятие должно быть оснащено витражами, логистической зоной и двигающимися стенами.

gxpnews