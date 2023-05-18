Ассоциация онкологов России: проблем с доступностью ЛП для онкобольных нет

Существенных проблем с доступностью препаратов для онкобольных в России из-за санкций нет, сообщил во вторник исполнительный директор Ассоциации онкологов России Олег Левковский.

«Правительство РФ следит за тем, чтобы поставки совершались, в онкологии мы не чувствуем больших каких-то проблем, бывают временные сложности, которые купируются моментально», – сказал он на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Как отметил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн, не нужно путать торговые наименования препаратов с активной формой их действия. По его словам, множество препаратов замещены дженериками – по торговым названиям они другие, но по составу те же.

В июле 2022 года Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» пожаловалась в Европейскую коалицию больных раком (ECPC) на действия американской биофармацевтической компании Bristol-Myers Squibb (BMS). Компания в связи с уходом с рынка РФ изымала из медицинских учреждений и планировала уничтожить противоопухолевые препараты, которые предназначены для международных многоцентровых клинических исследований (ММКИ).

gxpnews