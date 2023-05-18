«Активный Компонент» и «Протек» вложат более 2 млрд рублей в производство дженериков

Группа компаний «Протек» и российская фармацевтическая компания «Активный Компонент» планируют запустить семь новых совместных проектов по производству воспроизведенных лекарственных препаратов (дженериков) с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей. Об этом заявил президент «Активного Компонента» Александр Семенов в ходе пленарного заседания Российского фармацевтического форума им. Н. А. Семашко.

«В данный момент наши компании обсуждают семь новых производственных проектов стоимостью более 2 млрд рублей в совокупности, которые позволят запустить новые производственные мощности и расширить исследовательские возможности нашего партнерства в течение ближайших трех лет», – сказал он.

Семенов отметил, что стороны намерены по максимуму использовать появляющиеся на российском фармацевтическом рынке возможности, связанные как с замещением локальными продуктами уходящих иностранных брендов, так и с использованием различных государственных программ, стимулирующих инвестиции в этот приоритетный сектор российской экономики.

В феврале 2023 года дочерняя компания АО «Протек» – «АнвиЛаб» – стала владельцем 19,6% ООО «Вега», холдинговой компании, инвестировавшей в АО «Активный Компонент» 1,2 млрд рублей.

gxpnews