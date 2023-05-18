Минздрав США обвинен в нарушении правил регистрации лекарств

Медики из Великобритании выяснили, что профильные службы Минздрава США в 2019 году нарушили установленные ими же правила регистрации новых лекарств при одобрении антибиотика Recarbrio. Разработчик Merck не смог доказать повышенную эффективность этого препарата, чья стоимость в десятки раз выше его незапатентованных аналогов.

«Чиновники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США не стали судить об эффективности и безопасности этого препарата по результатам его клинических испытаний, которые завершились неоднозначным образом. Вместо этого они нарушили свои собственные правила и просто сослались на то, что основной компонент Recarbrio, антибиотик имипенем, в прошлом эффективно использовался на практике», – говорится в расследовании.

Отмечается, что речь идет о правилах, которые были введены в США в 1962 году, после трагедии, связанной с развитием большого числа врожденных уродств при приеме беременными женщинами талидомида, мощного снотворного средства. После выявления большого числа подобных побочных эффектов Конгресс обязал FDA требовать от фармкомпаний проведения полноценных клинических испытаний на добровольцах для доказательства пользы и безопасности новых препаратов.

Это правило, как говорится в расследовании редакции журнала BMJ, было три года назад нарушено при регистрации антибиотика Recarbrio, созданного Merck для борьбы с тяжелыми инфекциями мочевыводящих путей и внутрибрюшными инфекциями. По своей сути он представляет собой комбинацию из трех веществ – антибиотика имипенем и двух добавок, релебактама и циластатина, которые мешают микробам и почкам человека нейтрализовать первое вещество.