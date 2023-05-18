«Росатом» организует поставки медтехники и радиофармпрепаратов в Беларусь

«Росатом» планирует организовать поставки медицинской техники и радиофармпрепаратов в Беларусь, а также наладить там их производство. Как сообщила пресс-служба АО «Русатом Хэлскеа», соответствующее соглашение было подписано во вторник в Минске в ходе научно-практического семинара «Ядерная медицина Беларуси и России: перспективы и возможности сотрудничества».

«В рамках мероприятия стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Четырехстороннее соглашение было подписано между АО „Русатом Хэлскеа”, страновым офисом „Росатома” в Республике Беларусь, представительством АО „Российский экспортный центр” в Республике Беларусь и крупнейшим белорусским дистрибьютором и экспортером лекарственных средств, медицинского оборудования и изделий медицинского назначения – группой компаний „ЕуроФармИнтеграция”», – говорится в сообщении. Как уточнили в РХК, документ подписан во исполнение решений Высшего государственного совета Союзного государства, в рамках поручений президентов Беларуси и Российской Федерации об укреплении системы здравоохранения и предоставлении гражданам надлежащего уровня социальной защиты.

«Стороны имеют намерения проработать варианты реализации совместных проектов в области производства и дистрибуции лекарственных препаратов и медицинской техники на рынках Республики Беларусь и Российской Федерации и третьих стран», – говорится в подписанном соглашении. Документ также предусматривает сотрудничество в строительстве объектов инфраструктуры в интересах системы здравоохранения Республики Беларусь, реализации радиофармпрепаратов и изотопов для их производства, локализации производства медицинской техники и создании многофункциональных центров облучения.

«Сегодня возрастает значение повышения доступности качественных медицинских услуг на рынке Союзного государства, а также имеется острая необходимость в импортозамещении медицинской техники и лекарственных препаратов. Подписанное соглашение открывает новые возможности для эффективной и взаимовыгодной работы с белорусскими партнерами для обеспечения технологического суверенитета Союзного государства в сфере здравоохранения и лекарственной безопасности», – прокомментировал подписание документа генеральный директор РХК Игорь Обрубов, чьи слова приводит пресс-служба.

Ранее стало известно, что АО «Русатом Хэлскеа» и ООО «МедТех Альянс Инжиниринг» (поставщик российского и зарубежного медоборудования) создали новую компанию – ООО «Альянс Технологии Здоровья». Предприятие займется продажей и сервисом медтехники, а также проектированием и комплексным оснащением медицинских объектов.

gxpnews