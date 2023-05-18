Депутат Петров: «У нас много незагруженных фармпредприятий»

В России построено и готово к эксплуатации множество современных фармацевтических предприятий, отвечающих требованиям GMP, однако не все они дозагружены, а некоторые не загружены вовсе. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Петров во время Российского фармацевтического форума им. Н. А. Семашко. Депутат также добавил, что Минпромторгу следует определить приоритетные виды производства.

«У нас есть дисбаланс. Достаточно большое количество фармацевтических предприятий, современных, построенных в стандартах GMP, и они не загружены. Нам нужно, чтобы Минпромторг выступил неким рекомендующим органом [который подскажет,] какие виды производства нам нужно дальше строить и для каких целей», – заявил он в ходе выступления на Российском фармацевтическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге 16-17 мая.

Депутат подчеркнул, что особенно важно избежать недозагруженности предприятий, которые производят фармсубстанции: «Мы не можем позволить, чтобы возникла сильная конкуренция между производителями субстанций. Нужно распределить это производство, чтобы в максимально короткое время производить максимально большое количество субстанций и исходного сырья для них».

Кроме того, он коснулся проблемы избыточного финансирования лекобеспечения льготных категорий граждан. По его мнению, по каждой такой нозологии, которая дает человеку право получать препараты за счет федерального и регионального бюджетов, необходимо начать вести общероссийский регистр. «При формировании федеральных государственных регистров пациентов по нозологиям будет более точно определяться выделение федерального бюджета на закупку лекарственных препаратов. <…> Мы сможем существенно сэкономить расходы бюджета, и это уже из практики нами доказано», – отметил Петров.

Депутат также обратил внимание на вопрос гармонизации законодательства с другими странами ЕАЭС-пространства. Он подчеркнул, что организация взаимодействия шести профильных ведомств является одной из приоритетных задач Думы. Депутат также сообщил, что, несмотря на политическую ситуацию, обеспечение ЛС населения страны устойчиво работает.

Петров также призвал отрасль научиться экспортировать произведенные в РФ ЛС в дружественные страны. «В РФ мы накопили гигантской опыт и объемы производства огромного количества ЛП, которые нам нужно научиться поставлять по экспорту и делать экспансию в другие страны при поддержке нашей власти, это еще одна задача, которая в ближайшем будущем будет в значительной мере определять дальнейшее развитие фармпромышленности», – считает он.

Резюмируя, Александр Петров заявил, что эти и многие другие вопросы, касающиеся в том числе формирования системы лекобеспечения в четырех новых регионах РФ, должны стать катализатором создания программы «Национальная система лекарственной безопасности». Решение отраженных в ней проблем сделает возможным снабжение лекарствами не только России, но и дружественных стран, считает он.

На форуме стало известно, что ГК «Протек» и российская фармацевтическая компания «Активный Компонент» планируют запустить семь новых совместных проектов по производству воспроизведенных лекарственных препаратов (дженериков) с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей.

gxpnews