«Лабиндустрия» вложит 583 млн рублей в производство медизделий в Дубне

Предполагается, что «Лабиндустрия» возведет на территории ОЭЗ производственный комплекс площадью не менее 7 тысяч кв. м. В нем будут разрабатывать и серийно выпускать комплектующие для клинической лабораторной диагностики. На новых площадях компания планирует запустить литьевое производство комплектующих для изготовления капиллярных пробирок.

На предприятии планируют создать 50 новых высокотехнологичных рабочих мест. Бизнес-план компании получил одобрение Экспертного совета по технико-внедренческим особым экономическим зонам при правительстве региона.

В линейку продукции компании входят анализаторы, составляющие базовое оснащение современных клинико-диагностических лабораторий. Ежегодно компания сможет выпускать до 500 гематологических анализаторов, до 500 анализаторов мочи и до 250 биохимических анализаторов. В настоящее время компания располагает опытными образцами всех заявленных продуктов и технической документацией на литьевые компоненты пробирок для взятия крови.

«Лабиндустрия» входит в группу компаний «Церебрум»-«Юнимед». По данным СПАРК-Интерфакс, компания зарегистрирована в 2022 году в Дубне и на 100% принадлежит основателю «Церебрум» Олегу Шалину. Финансовые показатели юрлица не раскрываются.

Приморский дистрибьютор «Церебрум» вошел в сделку с «Юнимед» весной 2022 года. Объединенная группа компаний сосредоточила поставки, разработку и производство оборудования и расходных материалов для клинической лабораторной диагностики.

Летом 2022 года «Церебрум» закрыл сделку по приобретению основного производственного актива «Юнимед» – завода «Эйлитон», выпускающего пробирки для взятия венозной крови и гематологические анализаторы. Сумма сделки не раскрывалась.

В октябре 2022 года «Эйлитон» приступил к выпуску гематологических автоматических анализаторов «Гемадифф 3». Суммарные инвестиции компании в разработку и производство медизделий превысили 700 млн рублей.