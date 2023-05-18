Получившие травму на производстве смогут подать электронные чеки за лекарства для компенсации

Предполагается, что оплата расходов на лекарства будет проводиться по ценам, указанным в чеке. В случае приобретения человеком позиции из перечня ЖНВЛП, компенсация будет устанавливаться исходя из отпускных цен и надбавок.

Тот же порядок будет действовать в отношении заявлений на изготовление протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов или обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР). Срок перевода денег в этом случае может сократиться с одного месяца до 10 дней. В данный момент россияне с инвалидностью могут приобретать ТСР тремя способами: получив готовое изделие через Социальный фонд России, за счет электронного сертификата, а также благодаря возможности получить компенсацию за расходы на самостоятельно приобретенный товар.

В новом проекте Минтруда указано, что россиянам может быть отказано в оплате дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию в случае, если при подаче заявления неверно указывается номер карты «МИР», к которой привязывается сумма электронного сертификата на приобретение конкретного ТСР. Также страховщик сможет отклонить обращение, если человек пытается получить отдельные виды реабилитационных мероприятий при наличии действующего или использованного электронного сертификата.

Достаточность и достоверность сведений страховщик должен проверять самостоятельно. На данный момент граждане могут направить в электронном или бумажном виде только заявление об оплате дополнительных расходов с приложенными оригиналами или заверенными копиями документов.

В феврале 2023 года Правительство России разрешило застрахованным работникам, получившим травмы вследствие несчастных случаев на производстве ‎или профессиональных заболеваний, выбирать медицинскую организацию для реабилитации – реабилитационный центр Соцфонда России или другую клинику, но с учетом рекомендаций лечащего врача. Центры Соцфонда будут проводить реабилитацию застрахованного в соответствии с государственными заданиями, иные организации – на основании договора об оплате расходов на медпомощь.

В настоящее время Соцфонд (до 2023 года Фонд социального страхования (ФСС) предлагает получившим травму на производстве единовременную страховую выплату или ежемесячные выплаты. Размер ежемесячной выплаты определяется как доля среднего месячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты им трудоспособности. Размер единовременной страховой выплаты определяется в зависимости от тяжести травмы, но эта сумма не может превышать 94 тысячи рублей.

В апреле 2022 года в ФСС заявили о планах создать информационную систему, куда будут погружены данные о здоровье сотрудников российских организаций, а именно – сведения листков нетрудоспособности, случаи травм на производстве и профзаболевания. Кроме того, ФСС намерен контролировать в электронном виде, как работодатель заботится о сохранении здоровья сотрудников, предупреждает риски производственного травматизма и возникновения хронических заболеваний.

В 2020 году расходы ФСС на обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний составили 103,5 млрд рублей, из них 70,7 млрд рублей ушло на социальные выплаты, пособия по временной нетрудоспособности и реабилитацию пострадавших, еще 17,1 млрд рублей – на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и заболеваний.