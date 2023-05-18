В США могут заблокировать покупку Horizon компанией Amgen за $28 млрд

FTC заявила, что с покупкой Horizon Amgen сможет, используя скидки на свои флагманские препараты, оказывать давление на страховые компании и менеджеров по страховым программам в рознице (PBM) в пользу двух монопольных продуктов Horizon – Tepezza, используемого для лечения эндокринной офтальмопатии, и Krystexxa – препарата от хронической рефрактерной подагры. Ни одно из этих лекарственных средств не имеет аналогов.

«FTC посылает рынку четкий сигнал: регулятор без колебаний оспорит слияния, которые позволяют фармацевтическим конгломератам укреплять свое монопольное положение за счет потребителей и честной конкуренции», – сообщила директор бюро по конкуренции FTC Холли Ведова.

С помощью удержания высоких цен на рецептурные препараты Tepezza и Krystexxa Amgen будет снижать доступность дженериков и препятствовать выходу на рынок инновационных препаратов, считают в FTC. Небольшие разработчики препаратов, которые могли бы послужить замене Tepezza и Krystexxa, не смогут конкурировать с тем размером скидок, который способна предложить Amgen. Amgen уже предлагала скидки на свой препарат от ревматоидного артрита Энбрел (этанерцепт, в России его продает Pfizer) в обмен на предоставление препаратам Amgen приоритета в перечнях страховых компаний, указывает FTC.

Horizon продает шестимесячный курс лечения Tepezza по цене около $350 тысяч и годовой запас Krystexxa – за $650 тысяч.

Ранее FTC не углублялась в ценообразование на препараты и блокировала сделки, если в портфелях компаний находила дублирование продуктов, отмечает Reuters. В портфелях Amgen и Horizon есть в разработке препараты для лечения одних и тех же заболеваний, но значительного коммерческого потенциала они не имеют, считают аналитики RBC Capital Markets. Например, компании параллельно разрабатывают препарат для лечения атопического дерматита, исследуются также препараты для лечения волчанки.

Amgen – американская биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Калифорнии. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2021 год Amgen заняла 150-е место. Выручка Amgen в 2022 году достигла $26,3 млрд. В мире одобрено 27 препаратов компании, включая Энбрел и лекарство от псориаза Отесла. Продажи Horizon в 2022 году превысили $3,6 млрд.

В Amgen заявили, что разочарованы решением FTC и в течение последних месяцев отвечали на запросы комиссии, продемонстировав, что сделка не создает ограничений для конкуренции. Лекарства же Amgen и Horizon используются при разных заболеваниях. «Утверждение FTC о том, что Amgen может «объединить» эти лекарства (предложить скидку на несколько продуктов) в какой-то момент в будущем, является полностью спекулятивным», – подчеркнули в Amgen. Там надеются закрыть сделку к середине декабря.

В феврале 2023 года Арбитражный суд Москвы признал незаконным односторонний отказ Amgen от исполнения договора поставки с дистрибьютором «Фармстор» и обязал Amgen допоставить «Фармстору» дорогостоящие Вектибикс, Эксджива и Энплейт на 1,76 млрд рублей.