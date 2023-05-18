Гендиректор АО «Фармстандарт» Григорий Потапов ушел в отставку

АО «Фармстандарт» сообщило об изменении в руководящем составе. Генеральным директором компании вместо Григория Потапова стал Дмитрий Зайцев.

Генеральный директор АО «Фармстандарт» Григорий Потапов ушел в отставку 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании. На его место назначен Дмитрий Зайцев. Решение об увольнении Потапов принял по собственному желанию. Он решил «развивать свою карьеру в другом бизнес-направлении».

«Данным назначением компания стремится обеспечить полную преемственность и гарантировать непрерывность операционных процессов и реализацию стратегических инициатив», — говорится в сообщении.

Зайцев занимал должность заместителя генерального директора по интеллектуальной собственности и в разные периоды времени входил в состав правления АО «Фармстандарт».

ГК «Фармстандарт» основана в 2003 году. Объединяет акционерное общество «Фармстандарт» и принадлежащие ему дочерние компании, осуществляющие деятельность по производству готовой фармацевтической продукции и фармацевтических субстанций, медицинских изделий и оборудования, маркетингу и продвижению, дистрибуции фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Основные производственные мощности компании по выпуску лекарственных средств расположены в Курске (ОАО «Фармстандарт-Лексредства»), Уфе (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Томске (ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»), пос. Вольгинский Владимирской области (ЗАО «ЛЕККО»).

Фото: Григорий Потапов

Ринат Васбеев

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