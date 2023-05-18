Бывший владелец «Джи Ди Пи» Владимир Нестеренко возглавил «Нанолек»

Экс-владелец «Джи Ди Пи» Владимир Нестеренко возглавил компанию «Нанолек». Под его руководством компания рассчитывает стать лидером на рынке педиатрических вакцин.

Владимир Нестеренко назначен генеральным директором компании «Нанолек». Экс-глава Михаил Некрасов принял решение покинуть свой пост и сосредоточиться на научной деятельности, сообщили «ФВ» в пресс-службе компании.

«В «Нанолеке» Владимир Нестеренко планирует сохранять и укреплять систему партнерств как с международными, так и с российскими компаниями, двигаясь к поставленной цели — стать лидером на рынке педиатрических вакцин», — отметили в организации.

О том, что Нестеренко продал «Джи Ди Пи», стало известно в октябре 2022 года. После продажи бизнесмен говорил «ФВ» о своем интересе к участию и в других проектах фармрынка, в том числе в поиске новых препаратов и продуктов в исследовательском сегменте.

«Нанолек» — биофармацевтическая компания, основанная в 2011 году. Специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов. В портфель организации входят педиатрические вакцины и препараты для лечения онкологических и орфанных заболеваний.

Руслан Мавлиханов

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