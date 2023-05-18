Продажи тонометров и БАД уходят из аптек на маркетплейсы

Аптечный сегмент фиксирует отток продаж нелекарственного ассортимента из аптек на маркетплейсы. На этом фоне представители фармрозницы намерены продолжить борьбу за принятие проекта по расширению аптечного ассортимента, который получил отрицательный отзыв в правительстве.

РААС обещал доработать проект о расширении аптечного ассортимента. Его первый вариант получил одобрение Минпромторга, что позволяет оптимистично смотреть на перспективу повторного рассмотрения правительством, заявила в ходе 30-го Российского фармацевтического форума им. Н.А. Семашко исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева, передает корреспондент «ФВ».

В июне 2022 года депутаты Госдумы Александр Петров, Олег Иванинский и Татьяна Кусайко предложили поддержать на фоне санкций аптечные организации, желающие расширить ассортимент нелекарственных средств. Предполагалось, что в перечень разрешенных к продаже товаров в аптеках войдет более 20 групп товаров, предназначенных для поддержания здорового образа жизни, профилактики и гигиены. Соответствующие изменения они предлагали внести в ст.55 ФЗ «Об обращении лекарственных средств».