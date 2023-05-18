Минздрав не поддержал проект о запрете рекламы безрецептурных лекарств

Минздрав выступил против законопроекта о запрете рекламы безрецептурных лекарств на телевидении и радио. В ведомстве считают, что это создаст нагрузку на систему здравоохранения и спровоцирует частые обращения к врачу. Ранее в январе документ был повторно внесен в Госдуму для рассмотрения.

Законопроект о запрете рекламы безрецептурных лекарственных средств спровоцирует частые обращения к врачу, а также создаст нагрузку на систему здравоохранения. Об этом заявил на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. Ведомство не поддерживает данный документ, приводят его слова РИА «Новости».

Глаголев отметил, что сегодня разрешается безрецептурное применение препаратов в соответствии со строго определенными критериями, гармонизированными с лучшими мировыми стандартами. По его словам, это позволяет пациентам самостоятельно правильно диагностировать развившиеся у них симптомы. Также это приводит к крайне низкой частоте развития нежелательных реакций.

В январе 2021 года Госдума отклонила законопроект, который предполагал запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио. Автором документа был депутат от ЛДПР Максим Зайцев, который выступал за существенное снижение смертности от самолечения. Его коллеги сочли, что такие изменения, наоборот, затруднят получение гражданами информации о препаратах.

Спустя два года, в январе 2023 года, в Госдуму был повторно внесен законопроект о запрете рекламы препаратов, отпускаемых без рецепта. Депутаты от ЛДПР предложили оставить такую рекламу только на специализированных телеканалах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников.

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Артем Косенок

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