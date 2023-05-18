Минздрав обновил критерии для проверки аптек

Минздрав изменил индикатор риска при контроле обращения лекарственных средств. Оценивать риски работы аптек и дистрибьюторов теперь будут по объемам оборота лекарств из списка предметно-количественного учета.

Минздрав опубликовал приказ № 148н от 07.04.2023 о перечне индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств. Документ размещен накануне, 16 мая, на портале правовой информации.

В начале марта ведомство опубликовало соответствующий проект. Предполагалось, что определять корректность работы аптек и фармскладов будут по трем индикаторам. В итоговую версию вошел только один из них.