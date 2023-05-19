ФМБА начнет КИ вакцин от пневмококковой и менингококковой инфекций

Вакцина против гемофильной инфекции типа B, разработанная ФМБА России, находится на финальной стадии клинических исследований. Об этом глава агентства Вероника Скворцова рассказала в ходе заседания Научного совета РАН «Науки о жизни».

Скворцова уточнила, что регистрация вакцины намечена на начало 2024 года. Кроме того, она сообщила, что в нынешнем году планируется начать клинические исследования 16-валентной вакцины от пневмококковой инфекции и пятивалентной – от менингококковой инфекции.

Глава ФМБА утверждает, что пневмококковая вакцина содержит штамм В, который отсутствует в международных вакцинах. При этом штамм B присутствует почти в 20% случаев заболевания.

Ранее в ФМБА рассказали, что в конце мая 2023 года в аптеки поступит препарат «МИР 19» для лечения пациентов с COVID-19. В основе препарата – микроРНК, блокирующие определенные сайты РНК-вируса.

gxpnews