ФМБА готово разработать вакцину против кори при необходимости

Федеральное медико-биологическое агентство России готово разработать вакцинный препарат против кори, если будет поставлена соответствующая задача. Об этом в четверг на заседании Научного совета РАН “Науки о жизни” сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Она также добавила, что Клинические исследования вакцины против гемофильной инфекции типа B завершаются в настоящий момент.

“Если задача будет поставлена, задачи перед нами все-таки ставит правительственная комиссия по эпидемической и биологической безопасности, будет поставлена задача – будет разработана вакцина”, – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о разработанной ФМБА России тест-системе на выявление возбудителя кори, Скворцова добавила, что она была сделана в течение нескольких дней. “[Тест-система] имеет высокую чувствительность и специфичность. И сейчас она уже зарегистрирована и находится на рынке”, – пояснила руководитель ФМБА России.

Она также добавила, что в настоящее время завершаются клинические исследования вакцины против гемофильной инфекции типа B, и ФМБА планирует заристрировать ее в начале 2024 года.