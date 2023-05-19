Япония начала испытания местного перорального ЛС от COVID-19

В ноябре 2022 года японский Минздрав уже одобрил пероральное лекарство Ensitrelvir, разработанное Shionogi. Однако из-за особенностей рецептуры его нельзя назначать беременным женщинам и применять в комбинации с рядом препаратов, в связи с чем фармкомпания начала разработку нового лекарства для решения указанных проблем.

В октябре 2022 года Минздрав также одобрил использование препарата Paxlovid, разработанного американской компанией Pfizer, для лечения заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

В начале 2023 года стало известно, что новый пакет санкций правительства Японии включает в себя запрет экспорта радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов на территорию России. Всего в списке более 80 наименований ограничительных мер, которые вступили в силу 3 февраля 2023 года.

gxpnews