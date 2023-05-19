США и ЕС объединяют усилия в области лечения рака и «глобальных угроз»

США и ЕС договорились о создании новой «целевой группы» по вопросам здравоохранения для сотрудничества в области борьбы с раком и глобальными угрозами здоровью и связанным с ними налаживанием цепочек поставок лекарств, сообщает Reuters. Основой послужило подписанное летом 2022 года соглашение о сотрудничестве в борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения, такими как пандемия COVID-19.

В рамках «целевой группы» созданы рабочие подгруппы по раку у детей и молодых взрослых и раку легких, которые призваны охватить как вопросы профилактики, так и своевременного выявления и лечения недуга.

В будущем планируется создать рабочие группы по другим приоритетным областям: например, правам женщин в области репродуктивного здоровья, говорится в источнике. В дальнейшем США и ЕС хотят охватить такие «долговечные глобальные механизмы» для борьбы с угрозами здоровью, как «птичий грипп, марбургская болезнь, устойчивость к противомикробным препаратам».

Ранее в мае Всемирная медицинская ассоциация заявила о необходимости создания на уровне Европейского союза общего резерва лекарств. Мера продиктована растущим дефицитом некоторых видов медикаментов, заявил председатель ассоциации Франк Ульрих Монтгомери.

gxpnews