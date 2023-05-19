«Лабиндустрия» создаст производство медизделий в Московской области за 600 млн рублей

Компания «Лабиндустрия» (входит в ГК «Церебрум-Юнимед») построит на территории особой экономической зоны «Дубна» в Московской области производство медицинских изделий и комплектующих для клинической лабораторной диагностики. Проект потребует около 600 млн рублей инвестиций, передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Площадь производственного комплекса составит 7000 кв. м, на нем может быть создано более 50 рабочих мест. Планируется, что на заводе, в частности, наладят выпуск анализаторов для оснащения клинико-диагностических лабораторий: до 500 гематологических анализаторов, до 500 анализаторов мочи и до 250 биохимических анализаторов в год.

Ранее сообщалось, что производитель субстанций и лекарственных препаратов на основе пептидных соединений МБНПК «Цитомед» начал возведение второго завода на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург». Компания выведет на рынок субстанции для 15 новых препаратов.

gxpnews