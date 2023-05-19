Сеть аптек Walgreens выплатит $230 млн из-за обвинения в причастности к опиоидному кризису в США

Американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance оштрафована на $230 млн за «существенный вклад» в усиление опиоидного кризиса в Сан-Франциско, сообщает Reuters. По словам окружного судьи США Чарльз Брейер в Сан-Франциско, компания виновна в своей «15-летней неспособности» должным образом проверять рецепты на опиоидные лекарства.

Брейер подчеркнул, что аптеки Walgreens в Сан-Франциско получили более 1,2 млн подозрительных рецептов на опиоидные препараты в период с 2006 по 2020 год, но проверка проводилась менее чем по 5% из них. Речь идет о таких болеутоляющих средствах, как, например, «Оксиконтин», а также о различных формах фентанила.

Прокурор города Сан-Франциско Дэвид Чиу считает, что действия Walgreens «сделали опиоидную эпидемию в Сан-Франциско хуже, чем она могла бы быть» и что «никакая сумма денег не вернет нам потерянные жизни».

Walgreens вместе с другой ведущей аптечной сетью в США – CVS, а также крупнейшим аптечным ретейлером Walmart были признаны причастными к опиоидному кризису в 2021 году. Руководство Walgreens не признало свою ответственность, однако согласилось урегулировать спор и выплатить назначенный штраф. Это позволит избежать судебного разбирательства.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, с 1999 по 2021 год в стране от передозировки наркотиков умерли более 600 тысяч человек, в том числе свыше 107 тысяч только в 2021 году.

gxpnews