ФАС возбудила дело на «Эвалар» из-за нарушений в рекламе препарата

ФАС возбудила дело на «Эвалар» из-за нарушений в рекламе на радио лекарственного препарата «Сабельника настойка». В свою очередь, в компании сообщили, что изучат вопрос после того, как им поступят официальные документы от надзорного органа.

ФАС обнаружила признаки нарушения в рекламе лекарственного препарата «Сабельника настойка» на радиостанции «Вести ФМ». Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

В ФАС установили, что рекламодатель сообщал о положительном действии препарата и эффективном избавлении от боли при лечении суставов. Также в рекламе утверждалось, что препарат безвреден для желудка и эффективен из-за натурального состава.

В надзорном органе подчеркнули, что в соответствии с законом реклама лекарственных средств не должна гарантировать их положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных эффектов. Кроме того, запрещается утверждать в рекламе, что безопасность и эффективность объекта рекламирования гарантированы его естественным происхождением.

О решении ФАС компании «Эвалар» стало известно только сегодня из опубликованного сообщения надзорного органа, сообщили «ФВ» в компании. Там ждут официальных документов, чтобы изучить вопрос.

Артем Косенок

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