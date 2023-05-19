Власти США хотят заблокировать сделку на 28 млрд долл. по приобретению Horizon

Американские власти хотят заблокировать сделку на 28 млрд долл. по приобретению Horizon Tapeutics со стороны Amgen. Федеральная торговая комиссия считает, что соглашение может навредить конкуренции.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала иск с целью заблокировать сделку Amgen по покупке Horizon Tapeutics за 28 млрд долл., пишет The Endpoints News.

Агентство утверждает, что слияние компаний позволит Amgen использовать скидки на свои лекарства, чтобы «заставить страховые компании и менеджеров по аптечным льготам отдавать предпочтение» препаратам Horizon от заболеваний щитовидной железы и хронической рефрактерной подагры: Tepezza и Krystexxa соответственно.

«Скидки, которые Amgen может предложить на свои крупносерийные препараты, могут затруднить, если не сделать невозможной, конкуренцию с Tepezza и Krystexxa со стороны более мелких разработчиков лекарств», — говорится в сообщении агентства.

Amgen объявила о планах купить Horizon в конце прошлого года. Тогда же заинтересованность в приобретении компании проявили Sanofi и Johnson & Johnson. Чистый объем продаж Tepezza в I квартале этого года составил 405,3 млн долл., а Krystexxa — 187,0 млн долл. По данным FTC, сделка, которая, как ожидается, будет закрыта в первой половине этого года, стала крупнейшим приобретением в фармсекторе за 2022 год.

Как отмечают некоторые аналитики, Федеральная торговая комиссия сделала проверку слияний крупных фармацевтических компаний своим ключевым приоритетом. Сенатор Элизабет Уоррен ранее в этом году призвала агентство тщательно изучать такие соглашения. «Эти корпоративные сделки вредны для пациентов: цены на лекарства, продаваемые купленными компаниями, растут более быстрыми темпами, чем цены у их независимых конкурентов», — заявила сенатор.

Николай Соколов

pharmvestnik