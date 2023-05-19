Михаил Понфиленок оценил перспективы внедрения ИИ в фармотрасли

В Санкт-Петербурге в ходе 30-го Российского фармацевтического форума им. Н. А. Семашко состоялась сессия «Digital Pharma – возможности цифровизации фармацевтической промышленности», посвященная развитию цифровых медицинских продуктов и решений в индустрии. Одним из спикеров в рамках сессии выступил руководитель центра цифровой трансформации «Р-Фарм» Михаил Понфиленок.

Представитель «Р-Фарм» высоко оценил потенциал цифровых продуктов в медицине и фармацевтическом производстве, при этом отметив, что реализация этого потенциала в условиях импортозамещения требует объединения компетенций и усилий российских разработчиков цифровых продуктов, институтов здравоохранения и фармацевтических компаний.

Комментируя перспективы внедрения искусственного интеллекта в работу фармацевтических компаний, Михаил Понфиленок выразил убеждение, что этот процесс неизбежен и уже на горизонте нескольких лет цифровизация и AI приведут к сильной трансформации традиционных процессов в отрасли.

«Все крупные фармацевтические компании мира, и Россия здесь не исключение, идут в этом направлении: разработка новых молекул, таргетов, производственных процессов. В течение трех-пяти лет фарма будет сильно трансформирована, все сильно поменяется. Как в части внутренних, операционных процессов, так и с точки зрения взаимодействия с аптеками, b2b, b2c-рынком», – отметил руководитель центра цифровой трансформации «Р-Фарм».

По словам Понфиленка, «Р-Фарм» продолжит активное взаимодействие с корпорацией СБЕР в части внедрения и углубления ключевых digital-процессов в группе компаний.

gxpnews