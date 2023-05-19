«Гемамед» полностью обеспечит пациентов со стомой в Москве основными медизделиями

Компания «Гемамед» (резидент столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис „Москва”») произвела в рамках заключенного в 2019 году офсетного контракта свыше 2,5 млн медицинских изделий для пациентов со стомой. На предприятии производится 17 видов изделий, сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

В локализацию производства на территории города компания вложила 1,2 млрд рублей. Согласно условиям контракта, город на протяжении восьми лет обязан закупать выпускаемую заводом продукцию. Общая стоимость составит 8,6 млрд рублей.

Уточняется, что в 2023 году «Гемамед» приступила к реализации второго этапа офсетного контракта и запустила новую производственную линию. Это позволит ежегодно изготавливать более 1 млн мочеприемников. Всего, по информации пресс-службы, к концу 2023 года предприятие выйдет на полную мощность и будет изготавливать до 5,5 млн единиц продукции в год по 44 наименованиям, что полностью обеспечит столичную систему здравоохранения основными медицинскими изделиями для стомированных пациентов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, всего с начала введения практики заключения офсетных контрактов столица заключила 10 таких договоров на общую сумму 95 млрд рублей. Из них три заключены с «Р-Фарм».

gxpnews